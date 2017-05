Piauí tem 128,382 mil inscritos no Enem de 2017

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 chegou aos 6.535.884 de inscritos na sexta-feira, último dia para inscrições. Entre 11h e 15h, a média de cadastros por hora foi de 85 mil. O prazo terminou às 23h59 de sexta-feira , mas o pagamento pode ser efetivado até a próxima quarta-feira, 24.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), às 19h, os candidatos do Piauí inscritos no Enem somavam 128.382 mil.

As instituições bancárias pedem um prazo de até três dias úteis para confirmar o pagamento de boletos de cobrança. Como os participantes têm até o dia 24 para pagar a Guia de Recolhimento da União, respeitando o horário de compensação, o Inep só terá os dados consolidados de inscrições confirmadas ao final das transações bancárias do dia 29.

Assim, o número definitivo de inscrições no Enem 2017 só será divulgado no dia 30 de maio, em coletiva de imprensa. No evento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai apresentar, ainda, o número de inscritos por unidade federativa e por município de realização de prova.

Às 23h59 de sexta-feira terminou também o prazo para os candidatos fazerem as únicas alterações permitidas pelo edital no sistema de inscrição: RG, cor ou raça, nacionalidade, local de nascimento, atendimentos especializados e específicos, município de realização de prova, opção de língua estrangeira, informações de contato e senha.