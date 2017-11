Piauí tem menor taxa de abstenção do país no primeiro dia de prova do Enem

O Piauí foi o estado com a menor taxa de abstenção no primeiro dia de provas do Enem 2017. Dados do Ministério da Educação revelam que enquanto no Brasil o percentual de faltosos chegou a mais de 30%, no Piauí foi de 25,3%.

Este ano, o Estado tinha cerca de 149.154 candidatos inscritos, destes 37.736 não compareceram a prova. Para a secretária Rejane Dias o dado positivo é o reflexo das ações da Secretaria de Estado da Educação, que além de preparar o estudante, desenvolveu um trabalho intenso para garantir que os alunos da rede comparecessem às provas.

“É com grande satisfação que recebemos essa notícia. Desde o ano passado, aqui em Teresina, através do Passe Livre, conseguimos garantir o transporte dos estudantes da rede estadual até aos locais de prova. No interior, também conseguimos garantir o deslocamento dos alunos. Além disso, em todas as escolas da rede estadual temos feito um excelente trabalho de motivação dos alunos, destacando sempre a importância do curso superior”, destacou a secretária, lembrando que em 2016 o Piauí também teve o menor índice de abstenção no Enem.

Pré- Enem

Em 2017, os alunos da rede pública estadual contaram com todo o apoio e suporte nos preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Através do programa Pré-enem, a Seduc garantiu 07 revisões na capital e 17 no interior, com distribuição de material didático gratuito, além das aulas ministradas via Canal Educação, que chegou aos municípios mais distantes. Para reforçar o conteúdo, o aplicativo Canal educação ofereceu aos estudantes banco de questões comentadas, vídeo aula e a redação online.

Autoria: Ascom Seduc