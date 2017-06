Piauí vai ampliar vacinação contra gripe só após receber mais doses

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou, neste domingo (4), que só irá ampliar o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe após o envio de novas doses da vacina. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde decidiu liberar a vacina para toda a população, mas só existem 45 mil doses disponíveis na Sesapi.

Em nota divulgada para a imprensa, a Sesapi informou que “a ampliação da oferta da vacina contra a gripe para a população em geral dependerá do envio de nova remessa de doses pelo Ministério da Saúde”. Por isso, o órgão estadual vai continuar a vacinar somente crianças de seis meses a quatro anos de idade, grávidas ou mulheres que tenham feito parto há menos de 45 dias, doentes crônicos, idosos, trabalhadores de saúde, indígenas, presos e funcionários do sistema prisional, e professores.

O Governo do Piauí informou que já solicitou ao Ministério da Saúde uma nova remessa de doses “em quantitativo compatível com as necessidades dos Municípios”, para poder ampliar a vacinação para toda a população.

Dados atualizados deste domingo mostram que o Piauí conta com 516 mil pessoas imunizadas contra a gripe, cerca de 73% do público-alvo a ser atingido. A campanha continua até o dia 9 de junho.

Em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina confirmou o início da vacinação para segunda. Ainda há nove mil doses em estoque e todos os 104 postos da cidade estão abastecidos, segundo o órgão.

