Piauí vive o 5º ano consecutivo de seca e 250 carros-pipa atuarão no Estado FACEBOOK TWITTER

O secretário estadual de Defesa Civil, Hélio Isaias, informou que 2016 é o quinto ano consecutivo em que o Piauí vive uma seca significativa. “Esse ano nós temos um grande diferencial porque nós só tivemos chuvas nos meses de janeiro e fevereiro. Desde então, está fazendo uma estiagem muito grande e alguns municípios já estão apresentando dificuldades no abastecimento”.

Outro detalhe é de que os problemas de abastecimento de água não estão restritos às zonas rurais, mas também a área urbana dos municípios.

“O inverno foi pequeno, a recarga dos manuseais que abastecem os municípios como barragens, açudes e poços tubulares não foi realizada por causa da escassez de chuva e, agora, nós estamos entrando no período mais quente do ano, que é de agosto até dezembro”, comentou Hélio Isaias.

Carros Pipas

O Governo Federal liberou para o Piauí R$10 milhões para a Operação Carro Pipa, que busca levar água aos locais com maior dificuldade de abastecimento. Também foi liberado recursos para a construção de adutoras. Já estão em andamento à construção de adutoras na região de Pedro II e será iniciada a de São Raimundo Nonato. Aproximadamente 250 carros circularão pelo Estado para fornecer o serviço.

O secretário alerta que termina nesta quarta-feira (5) o credenciamento em cerca de 60 municípios piauienses que serão atendidos pela Operação Carro Pipa.

Queimadas

O secretário também alertou que o número de queimadas aumentou no Piauí que, muitas vezes, são causadas pela própria população como, por exemplo, o descarte de baganas de cigarro na vegetação.

“Tem que ter uma atenção muito grande porque a seca está muito forte com temperaturas muito alta. Então, qualquer bagana de cigarro que você joga nas folhas, na mata, ela vai ter um volume muito grande”, comentou o Hélio, acrescentando que o período dos ventos fazendo com que as chamas avancem com maior velocidade atinge rapidamente outros pontos.

