Piauiense de Paulistana morre após cair de torre de transmissão no Pará

Um homem identificado apenas como José Iran de Castro, de 30 anos, morreu após cair de uma torre de linha de transmissão no momento em que realizava trabalho. A fatalidade ocorreu em uma localidade no estado do Pará, na segunda-feira (23). A vítima, natural do município de Paulistana, no Piauí, teve morte no local.

De acordo com informações de familiares, José Iran de Castro estava no alto de uma torre de linha de transmissão quando, por motivo ainda desconhecido, se desequilibrou e caiu. O piauiense fazia uso de cinto segurança que, segundo relatos, teria rompido e provocado, em seguida, sua queda.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a fatalidade. Após a liberação do corpo, que passou por exames, será feito o traslado do corpo para Paulistana. José Iran era casado e pai de dois filhos.

Fonte: Portal Meio Norte