Piauiense é eleita Miss Brasil 2017

Monalysa Alcântara foi eleita Miss Brasil 2017 na noite deste sábado, dia 19, em um concurso realizado na cidade de Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em um evento com apresentação de Cássio Reis, a beldade desbancou outras 26 competidoras e terá a oportunidade de representar o país no Miss Universo.

Na fase de perguntas e respostas, a nova Miss Brasil teve de responder qual será a sua estratégia para representar a beleza brasileira internacionalmente. “Minha super estratégia será ser eu mesma: uma mulher nordestina, que passou por diversas coisas, muitas dores que fizeram ser quem eu sou hoje. Vou ser eu mesma. Não tem segredo”, afirmou.

Ela, que não se reconhecia como negra quando criança, quer ajudar a mulher negra a valorizar a própria beleza. “Através da minha história, vou ajudar as mulheres negras a se acharem mais bonitas e mostrar que elas são capazes de seguirem seus próprios sonhos, assim como eu segui o meu”, disse.

Em segundo lugar ficou a Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller. Durante o concurso, ela afirmou que ama a sua beleza interior e não ligaria se não fosse magra. “Eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importante é o que a gente tem dentro, o que realmente importa é o nosso coração”, afirmou.

Já a Miss Espírito Santo, Stephany Pim, ficou em terceiro lugar. Ela destacou os seu valores durante a competição. “Quero fundamentar meu reinado em valores como respeito, honestidade, humildade e amor”, explicou se fosse eleita a representante da beleza máxima do país.

Prêmios para a grande vencedora

Além da vaga no Miss Universo, a vencedora da competição ganhou uma viagem para Dubai (com voo em classe executiva, hospedagem em hotel 5 estrelas e direito a acompanhante, por cinco dias); um carro Kia Cerato modelo 2018 zero quilômetro; contrato de R$ 100 com a Polishop; um relógio da marca Bulova; e uma jóia (conjunto de brinco e colar) em ouro branco, topázio e quartzo.

O sonho

Natural de Teresina, Monalysa reside atualmente no bairro São Cristovão, na zona leste. O sonho de ser modelo surgiu na infância, mas o desejo de abrilhantar como Miss nasceu na adolescência. “Sempre quis ser modelo. Já o sonho de Miss era um sonho distante na infância. Porque não se via muitas negras participando de concursos de beleza nessa época, é por isso que eu não acreditava muito que um dia participaria e teria chances de ganhar.

Nessa fase também me sentia muito feia e não gostava do meu cabelo e da minha magreza. E por causa disso recebi muitos apelidos. Mas foi na adolescência que as coisas foram mudando e assumi meus cachos e minha personalidade. E busquei na moda, um refúgio e uma porta. E aos 16 anos, comecei a estudar, a gostar de concursos de beleza e a desfilar nas passarelas”, narra a jovem.

Atributos da Miss

Mesmo com o falecimento do pai aos cinco anos de idade, Monalysa conta que até hoje as pessoas elogiam o caráter e a personalidade dele. “Meu pai é a minha referência. É claro que a minha mãe foi e é importante para mim. Ela é supervisora de uma madeireira e tem muitas qualidades, como uma força muito grande e que a ajudou sustentar os filhos. Já meu pai, ouço muito até hoje, do quanto era honesto, simples, humilde e como ajudava as pessoas. E eu não esqueço essas características, justamente para basear nelas e orgulhar ele onde estiver. Porque sinto com tantas histórias dele, que ele não morreu, sabe?! Porque temos muitas coisas em comum, como a cor. E é por isso que sempre busquei me inspirar nele”, disse.

