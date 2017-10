Picoense acusado de pistolagem é preso no Maranhão

Na segunda-feira (16), policiais civis do estado do Maranhão prenderam o piauiense Marcos Vinícius Feitosa de Castro, considerado um dos pistoleiros mais procurados da região nordeste. O acusado foi preso no bairro Cohab, em São Luís.

O acusado é natural da cidade de Picos e de acordo com a polícia é responsável pelo assassinato do servidor da Secretaria de Fazenda do Piauí, Antônio Gervásio de Alencar, que aconteceu em 2002, no momento em que a vítima deixava as filhas na escola, em Teresina.

Ainda de acordo com a polícia maranhense, o pistoleiro teria planejando a morte de um delegado do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) no Piauí. Marcos Vinícius Feitosa de Castro foi preso por determinação da Justiça do Piauí e foi encaminhado para o presídio de Pedrinhas. Com o acusado, a polícia encontrou uma espingarda calibre .12 e um revólver, além de munições. Marcos é suspeito de participação na morte de Márcio Aires de Sousa e José Marcelo Aires de Sousa, estudantes de Medicina em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e filhos do ex-prefeito de Fronteiras/PI, José Aquiles Filho, o Dr. Marcelo, já falecido. O crime ocorreu em abril de 2004. É suspeito de envolvimento também na morte do agricultor Júlio Galdino, em Pio IX.