Picoense Luís Carlos Cardoso embarca para o Pan no Equador

O paratleta picoense Luís Carlos Cardoso embarcou, nesta terça, com destino a Ibarra, no Equador, com o plano de dar um novo salto em sua história no esporte brasileiro: conquistar o inédito título na classe KL1 do Pan-Americano de paracanoagem, que começa na quinta. Medalhista de bronze no Mundial deste ano, o piauiense quer encorpar o hall de conquistas do primeiro ano no ciclo até Tóquio 2020.

Luís Carlos participou de três Pan-Americanos: Rio, em 2012, quando foi ouro na canoa (VL1); México, onde foi ouro novamente na canoa; e em São Paulo, onde faturou o tricampeonato na classe VL1 e estreou com uma prata no caiaque (KL1). Esta será a quarta participação do ex-dançarino no torneio, com chance de executar o Hino Nacional brasileiro na premiação das duas classes.

– Na canoa, desde quando comecei em 2012, sempre conquistei ouro. No caiaque, não. Pretendo trazer esse ouro para o Brasil. Claro que não posso dizer que sou o melhor atleta. A cada ano vão aparecendo atletas melhores, mas eu acredito no meu potencial e no trabalho que meu treinador vem fazendo comigo. Quero fazer o meu melhor e que esse meu melhor me leve ao pódio – explicou antes do embarque.