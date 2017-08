Picoense Luís Carlos vence a final do VL1 e conquista ouro no Mundial de Paracanoagem

O Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro no Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Recice, na República Tcheca, nesta quarta-feira. Favorito na categoria, o picoense Luís Carlos Cardoso terminou em primeiro lugar na prova do VL1 200m masculino e se consagrou como tetracampeão mundial. O húngaro Róbert Suba ficou com a medalha de prata, e o russo Pavel Gromov com o bronze.