Picoense morre após ter corpo incendiado por companheiro no PE

Na madrugada dessa quarta-feira (28), uma mulher identificada como Maria Luísa dos Santos Silva, de 33 anos, faleceu no hospital de Ouricuri-PE, após ter passado quase um mês internada com queimaduras graves. Ela teve parte do corpo incendiado pelo próprio companheiro no dia 01 de dezembro em Vila Serrana-PE, cidade que faz divisão com a cidade de Marcolândia no Piauí.

Em entrevista, a prima da vítima, Jaqueline Figueiredo, informou que Maria Luísa teve 80% do corpo queimado. “Maria Luísa estava dormindo quando o companheiro dela jogou gasolina no corpo dela e tocou fogo. Acreditamos que ele fez isso por não aceitar a separação. Além de ‘tacar’ fogo, ele cortou a mangueira do botijão de gás. Quando ela acordou em chamas, ela tentou sair do quarto, com dificuldades ela acabou conseguindo sair. Por conta do gás, o restante da casa estava empestada, e isso contribuiu para o aumento do fogo”, disse.

De acordo com informações do tenente De Assis, da Polícia Militar de Marcolândia, o acusado foi preso no mesmo dia do crime. “Os primeiros socorros que ela recebeu foi pela Polícia Militar do Piauí, acionamos o Corpo de Bombeiros de Araripina, juntamente com a polícia de lá”, informou.

A família de Maria Luísa reside na cidade de Picos, especificamente no centro do município. A vítima tinha quatro filhos, e o mais velho tem apenas 15 anos. Conforme informações repassadas pela família, Luísa passou quase um mês da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e estava apresentando melhoras, inclusive começando a falar, porém nessa madrugada ela passou mal e acabou falecendo.

O velório de Maria Luísa dos Santos Silva foi realizado nessa tarde, e às 17h ela foi enterrada, na cidade de origem, em Picos-PI.

Fonte: Gp1