Picoense Renê vira opção para o Flamengo contra o Botafogo

O lateral piauiense Renê já está regularizado e a disposição do técnico Zé Ricardo, que não confirmou se o jogador estará entre os relacionados para o clássico de domingo (12) contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10), Zé Ricardo demonstrou cautela em confirmar a escalação. Lembrou que o número de relacionados no Campeonato Carioca é menor que na Primeira Liga e a definição do time precisa levar em conta as possibilidades de substituições.

Há expectativa de que Renê seja listado pelo menos no banco de reservas, como opção ao peruano Trauco. Apesar de evitar dar garantias quanto a isso, o treinador elogiou a condição física do atleta.

– O Renê veio praticamente em ritmo de jogo, veio jogando pelo Sport. Ontem participou do jogo treino contra o juniores, 55 minutos propostos, foi muito bem, não sentiu nada. Hoje treinou normalmente. Então a partir do momento que a gente precisar ele vai estar tambem a disposição para a equipe do Flamengo.

Renê já treina na companhia do conterrâneo Rômulo, que deve ser titular contra o Flamengo. O volante viajou na quarta-feira para enfrentar o Grêmio, pela Primeira Liga, logo após o lateral ser oficialmente apresentado pelo clube.

Cidade Verde