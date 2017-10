Picoense representará o Piauí em concurso nacional

A Picoense Adelaide Ferreira, 25 anos, irá representar o Piauí em um concurso nacional de beleza. Intitulado de Plus Model Brasil, o concurso reunirá as mais belas mulheres de tamanho GG e elegerá a próxima super model plus size Brasileira. A final será realizada nos dias 06 e 07 de maio, em Joinville, no estado de Santa Catarina.

Em entrevista ao RiachaoNet, Adelaide falou como se inscreveu no concurso. Segundo ela, pelo fato de ser tímida, ficou em dúvida se iria fazer a inscrição. “Fiquei sabendo do concurso através das redes sociais. Fiz minha inscrição no último dia porque sou tímida pra essas coisas e quando vi minha foto entre as finalistas foi uma grande surpresa!”, conta.

De acordo com Adelaide, o concurso teve uma primeira etapa estadual, que foi realizada através de fotos. “Para se inscrever, a candidata tinha que ser maior de 18 anos e vestir manequim do 44 ao 60, não precisa ter uma altura exata, o que dá certa abertura para qualquer mulher que queira participar”, explicou.

Adelaide falou o que levou ela a participar do concurso. “Tenho dificuldade para encontrar roupas com minha numeração. Sempre fui vaidosa e gosto de moda! Sempre quis ser magra pra me vestir bem. Conheci a moda plus size, que é representada por lindas mulheres GG e vi nesse concurso uma ótima oportunidade de me sentir bonita com o corpo que tenho”, pontuou.

Adelaide relatou ainda que está ansiosa e agradeceu a família e os amigos pelo apoio. “Sou muito grata a Deus pela oportunidade, toda minha família e amigos por compartilharem esse lindo momento único junto comigo. Agradeço também a Make e hair: Júlio Bruno e ao fotógrafo Conrado Costa. Sabemos que só uma ganhará, e eu quero muito ganhar, mas se não acontecer saberei perder, já sou ganhadora por ter chegado até aqui e representar o Piauí nesse lindo concurso.”, disse Adelaide.

No preparatório para a disputa final, todas as finalistas receberão aulas de passarela e fotografia.

O desfile será em dois trajes: moda praia e casual. A organização é da modelo Aline Zattar e sua equipe.