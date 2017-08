Picoense Rômulo admite incômodo com reserva, mas elogia momento da equipe

O Flamengo voltou aos treinos nesta segunda-feira já visando as quartas de final da Primeira Liga. Os rubro-negros encaram o Paraná, quarta-feira, em Cariacica. O técnico Reinaldo Rueda deverá utilizar uma escalação alternativa, com muitos reservas e jogadores da base.

Quem pode ganhar uma chance é o volante Rômulo, que chegou ao clube com status de titular, mas não vem tendo oportunidades. O jogador admitiu que não está satisfeito, mas quer ganhar um lugar na equipe com trabalho.

“Se eu falar que não me incomodo com a reserva vou estar mentindo porque trabalho todos os dias para jogar. Só que respeito meus companheiros e espero dar o recado dentro de campo. Estava bem, comecei jogando a temporada, mas tive um problema com lesão. Dai o time se encaixou. Não abaixei a cabeça e trabalhei para dar minha contribuição quando aparecesse a oportunidade”, disse.

Rômulo ressaltou que a chegada do técnico Reinaldo Rueda animou todos os jogadores que não estão entre os titulares, que passam a sonhar em ganhar um lugar na equipe.

“Não só para mim, mas para todos os jogadores que não estão atuando com sequência é bom para mostrar no dia a dia para poder colocar uma dúvida na cabeça do Rueda e optar por nós também”, declarou.

Mesmo tendo o jogo pela Primeira Liga, o pensamento dos flamenguistas está na final da Copa do Brasil. Rômulo lembrou que o elenco foi criticado após a eliminação na Libertadores, mas ressaltou que o grupo se mostrou qualificado para buscar novamente a vaga para a principal competição sul-americana da temporada.

“No começo do ano, criticaram muito nossa equipe por ter um elenco qualificado e ter saído cedo na Libertadores. Procuramos manter o foco e neste mês de setembro teremos jogos decisivos em que vamos precisar do elenco. Acho que vão ser os dois jogos do ano. É um campeonato que nos dá a vaga na Libertadores. Não tem como não pensar”, comentou.

Caso o Flamengo passe pelo Paraná, vai disputar a semifinal da Primeira Liga no fim de semana. A tendência é Rueda manter os reservas nesta competição para preparar os titulares visando a decisão da Copa do Brasil.

