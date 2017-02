Picoenses morrem em grave acidente na BR 407

Um grave acidente na tarde desta quinta-feira(16), matou duas pessoas e deixou dois feridos. O acidente ocorreu na Br 407, na proximidade da Barragem Poço do Marruá em Patos do Piauí. O caminhão pipa seguia no sentido Paulistana à Picos e a Mercedes 710 seguida em direção oposta, quando a transmissão do caminhão pipa se soltou, fazendo com que o motorista conhecido como Rinaldo perdesse o controle e colidisse frontalmente com a 710. Com o impacto violento ambos os veículos foram parar fora da BR.

Os ocupantes que estavam na 710, foram identificados como Zunga e Dona Marlene. Eles eram de Picos, residente no bairro Boa Vista e ela no bairro DNER. Eles tiveram morte confirmada ainda no local. Zunga era açougueiro na Malva. Toda semana ele viajava até a cidade de Paulistana para comprar animais, e estavam com uma quantidade razoável de dinheiro, segundo outro comprador de animais que seguia logo atrás e chegou de imediato no local do acidente.

As duas pessoas que estavam no caminhão pipa, conhecidos como Rinaldo natural de Petrolina – PE e Francisco do Povoado Serra Vermelha, interior de Paulistana, ambos quebraram um braço e foram encaminhados para o Hospital Regional em Picos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para fazer a perícia e já se encontro no local.

