Picoenses protestam contra Dnit por obra de vias laterais da BR 316

Depois de várias tentativas frustradas pela via formal, moradores do bairro Junco, o mais populoso de Picos, encontraram uma maneira diferente para protestar. Eles afixaram faixas às margens da rodovia contra o Departamento Nacional de Infraestrutura Terreste (Dnit), que há um ano paralisou a obra de recuperação das laterais da BR-316 em alguns trechos.

O protesto é encabeçado por cerca de 35 pequenos comerciantes que atuam nas proximidades da antiga sede da Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Nesse trecho, as laterais da BR-316 estão praticamente intrafegáveis e a obra de recuperação iniciada em 2016 está paralisada há um ano.

No conteúdo das faixas afixadas às margens da BR-316, os moradores demonstram toda indignação contra os responsáveis pela obra. “Nós comerciantes estamos sem saúde e com prejuízo, queremos asfalto”. “SOS avenida! Chega de poeira, já faz um ano”. “Atenção! Aqui se produz poeira! Cadê o Dnit? Cadê o prefeito?” – são alguns exemplos do que escreveram os idealizadores do protesto.

Repercussão

O protesto dos moradores repercutiu ontem, 17, na sessão da Câmara Municipal de Picos. O vereador José Rinaldo Cabral Pereira Filho, o Rinaldinho (PP), subiu à tribuna para informar que tinha procurado o supervisor regional do Dnit, para cobrar dele explicações sobre a paralisação da obra.

Segundo o parlamentar, o supervisor do Dnit justificou a paralisação da obra argumentando que, no trecho em questão existe um problema na execução do serviço de drenagem. Lá, tem que haver uma troca de tubulação e esse procedimento não estava no orçamento original.

Sob a responsabilidade da Construtora Multipla Engenharia, as obras de recuperação das laterais da B6-316, na zona urbana de Picos, tiveram início no dia 1º de agosto de 2016. Ao longo do ano foram feitos alguns trechos, enquanto em outros o serviço não andou, causando protesto dos moradores.

Fonte: GP1