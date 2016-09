Picos: Cantor Mariozan Rocha é preso com arma suspeito de perseguir veículo

Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Picos abordou na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 1h40, um veículo Mitsubishi Pajero, de cor prata e placa JWD 8333 e encontrou um revólver calibre .38 com duas munições, sendo 1 intacta e outra deflagrada. O flagrante aconteceu na BR 316, na altura do 3º BEC.

Quatro pessoas estavam no veículo no momento da abordagem. Uma delas era o cantor Mariozan Rocha, que é da cidade de Monsenhor Hipólito e bastante conhecido no mundo artístico, principalmente na região sudeste.

Segundo informações da PM, a Força Tática 03 tomou conhecimento, através de denúncia anônima, que quatro pessoas em uma Pajero estariam seguindo dois veículos, desde a cidade de Monsenhor Hipólito com sentido a Picos.

A viatura da polícia se deslocou ao local e abordou os suspeitos já em Picos. Os policiais fizeram uma vistoria no veículo e encontraram o revólver.