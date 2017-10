Picos: Centros de reabilitação atendem pelo menos 1,4 mil pacientes ao mês

Os Centros Especializados em Reabilitação tipo IV (CER IV) atuam no atendimento a pessoas com deficiência por meio de uma rede de assistência multiprofissional, conforme normatizações do Ministério da Saúde (MS). Picos tem duas clínicas habilitadas para a prestação desses serviços, com atendimentos que ultrapassam 1.400 pacientes ao mês.

Com equipes multifuncionais, os CER IV tratam das deficiências física, auditiva, visual e intelectual. As portarias 793 e 835 do MS dispõem que qualquer clínica privada, pública ou filantrópica, que se adequar às normas e critérios das portarias, pode solicitar o custeio para oferecer diagnósticos e tratamentos a pessoas com necessidade de reabilitação.

No Brasil existem 214 CER IV, desse número, apenas três centros estão no Piauí. Em Picos, as Clínicas APAAS e Santa Ana são credenciadas pelo Ministério da Saúde para o atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Com isso, o Ministério da Saúde determina o mínimo de 700 atendimentos que cada clínica deve realizar durante o mês, distribuídos nas quatro especialidades, mas não quer dizer que fica só nesse número, pode ser mais”, ressalta o coordenador Municipal do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) Rafael da Silva.

Para ser atendido pelas clínicas de reabilitação, o paciente precisa passar por consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme a necessidade, o profissional solicita encaminhamento e, com isso, o paciente passa pela auditoria da SMS para certificar se há real necessidade do procedimento de reabilitação. Só a partir daí, os casos são encaminhados para as clínicas.

“Cabe à Secretaria Municipal de Saúde apenas auditar esses pacientes, que são encaminhados pelos médicos da atenção básica. O gerenciamento do recurso é do Ministério da Saúde, a SMS não retira o dinheiro do SUS para pagamentos, isso acontece através de uma política nacional”, explica o assessor técnico da Secretaria de Saúde de Picos, Eduardo Carvalho.

O centros contam com consultórios médicos, salas para atendimentos com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, enfermeiro, pedagogo e psicopedagogo.