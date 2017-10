Picos comemora 165ª festa da sua padroeira

O 165º Festejo de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da Diocese de Picos, iniciou ontem, dia 6 de agosto, com alvorada festiva, em seguida foi realizada uma procissão pelo Centro de Picos, retornando a Matriz para o hasteamento da Bandeira e concluindo com um café comunitário no Salão Paroquial.

Diariamente os devotos terão a oportunidade de participar do Ofício de Nossa Senhora, às 12h, da recitação do Terço, às 18h e, Novena/Missa, às 19h.

Confira a programação abaixo e participe.

DIA 05/08/2015 (Quarta-feira)

Carreata saindo da Igreja de São Vicente

17:00h………. Chegada no Bairro São Vicente

18:00h………. Início da Carreata até a Catedral

19:00h………. Missa na Catedral

DIA 06/08/2015 (Quinta-feira)

Festa da Transfiguração do Senhor

04:00h………. Abertura – Alvorada festiva e procissão saindo da Catedral, seguindo pelas ruas

retornando para a Igreja Catedral, seguida do hasteamento da Bandeira da Festa de Nossa Senhora dos Remédios e concluindo com um café comunitário no Salão Paroquial.

Leitura………. Dn 7, 9-10. 13-14

Salmo……….. 96/97

Evangelho …. Mc 9, 2-10

Pregador…… Pe. Francidilso Silva Nascimento (Paróquia de Bocaina-PI)

Noitário…….. Casais paroquianos, Pastoral Familiar viúvas/viúvos e feirantes.

Quermesse… Pastoral da Acolhida, Shalom, Apostolado da Oração e Professores(as).

DIA 07/08/2015 (Sexta-feira)

Leitura………. Is 7, 10-14; 8, 10

Salmo……….. 39/40

Evangelho …. Lc 1, 26-38

Pregador…… Pe. Antônio Cristo de Oliveira (Paróquia São Cristovão – Marcolândia).

Noitário……..Pastoral da Acolhida, Shalom, Apostolado da Oração e Professores(as).

Quermesse… Legião de Maria, Escravos de Maria, Terço dos Homens, Mãe Rainha e Moradores de rua.

DIA 08/08/2015 (Sábado)

Leitura………. Is 62, 1-5

Salmo……….. 95/96

Evangelho …. Jo 2, 1-11

Pregador …… Pe. Manoel Antônio de Moura (Paróquia de Jaicós – PI).

Noitário…….. Legião de Maria, Escravos de Maria, Terço dos

Quermesse… Renovação Carismática, Pastoral da

DIA 09/08/2015 (Domingo)

04:00h………. Celebração Penitencial (trazer um pau de lenha)

09:00h………. Missa na Catedral

1a Leitura ….. 1Rs 19, 4-8

Salmo……….. Sl 33/34

2a Leitura ….. Ef 4, 30 – 5,2

Evangelho …. Jo 6, 41-51

Pregador …… Pe. David de Sousa Barros

Noitário…….. Renovação Carismática, Pastoral da Juventude e Patrocinadores da Festa

Quermesse… Pão dos Pobres, Círculo Operário, Vicentinos, Madre Cândida e Pastoral do Dízimo

DIA 10/08/2015 (Segunda-feira)

Leitura………. Ml 3, 1-4

Salmo……….. 23/24

Evangelho …. Lc 2, 22-40

Pregador …… Pe. Jonas de Moura Batista (Paróquia de Francisco Santos-PI)

Noitário…….. Congregações religiosas, Pão dos Pobres, Quermesse… Pastoral da Criança, Pastoral do Batismo, Círculo Operário, Vicentinos e Madre Cândida.

Perseverança, Catequese, Catecumenato, Secretarias de Saúde e Médicos.

DIA 11/08/2015 (Terça-feira)

Leitura…………Gn 3, 9-15. 20

Salmo………….Sl 97/96

Evangelho……Jo 19, 25-27

Pregador……..Pe. Paulo Araújo Rocha (Área Pastoral de Queimada Nova-PI)

Noitário……….Pastoral da Criança, Pastoral do Batismo, Perseverança, Catequese, Catecumenato, Secretarias de Saúde e Médicos.

Quermesse ….Grupo Esperança Viva, Pastoral Carcerária, Perseverança, Catequese, Catecumenato, Secretarias de Saúde e Médicos., Pastoral da Pessoa Idosa, Confraria do Carmo e Motoristas.

DIA 12/08/2015 (Quarta-feira)

Leitura ……… Ecl 3, 3-7. 14-17a

Salmo……….. Sl 127/126

Evangelho …. Lc 2, 41-52

Pregador…… Pe. Gregório Leal Lustosa (Paróquia de Fronteiras-PI)

Noitário…….. Grupo Esperança Viva, Pastoral Carcerária, Pastoral da Pessoa Idosa, Confraria do

Carmo e Motoristas.

Quermesse… Madre Cândida, Leigos Cordimarianos e Irmãs Filhas de Jesus

DIA 13/08/2015 (Quinta-feira)

12:00h………. Ofício e Missa

18:00h………. Acolhida das comunidades rurais no Museu Ozildo Albano (Praça Josino Ferreira).

Leitura ……… Is 61, 9-11

Salmo……….. Sl 112/113

Evangelho …. Mt 12, 46-50

Pregador…… Pe. Sebastião Francisco dos Santos (Paróquia de Ipiranga do Piauí-PI).

Noitário…….. Comunidades Rurais e Urbanas e moto-taxistas

Quermesse……Comunidades Rurais e Urbanas e moto-taxistas

DIA 14/08/2015 (Sexta-feira)

Vigília da Festa da Assunção de Nossa Senhora

1a Leitura ….. 1Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Salmo……….. 131/132

2a Leitura ….. 1Cor 15, 54-57

Evangelho …. Lc 11, 27-28

Pregador…… Pe. Wagner Francisco de Sousa Carvalho (Paróquia de Padre Marcos-PI).

Noitário…….. Movimentos Sociais (Rotary, Lions, CDL, AMIPI, ACIMPI, Sindicatos, Movimento

Negro, Escoteiros e APAE), filhos da terra que moram fora, Garis, Guardas de Trânsitos, Polícias: Militar, Civil e Rodoviárias, Corpo de Bombeiros e Empresários.

DIA 15/08/2015 (Sábado)

Solenidade da Assunção de Maria e Festa de N. Sra dos Remédios

05:00h………. Alvorada Festiva

07:00h………. MISSA SOLENE no Adro da Segunda Maravilha do Piauí – Catedral de Picos

Presidente…. Dom Plínio José Luz da Silva, bispo Diocesano de Picos-PI

Responsáveis..Equipe de Liturgia 1a Leitura ….. Apoc 11, 19a; 12, 1. 3-6. 10 – Sl 44

Salmo……….. 44

2a Leitura ….. 1 Cor 15, 20-27

Evangelho …. Lc 1, 39 -56

11:45h………. Consagração das Famílias

12:00h………. Fogos

15:00h………. Missa no Hospital Dr. Oscar

16:00h………. Missa da Dedicação da Catedral

Presidente…. Dom Plínio José Luz da Silva

– Procissão Luminosa com a imagem de Nossa Sra. dos Remédios saindo da Catedral, seguindo pela Rua Santo Antônio, Tv. 15 de novembro, Av. Getúlio Vargas, Praça Félix Pacheco, Rua Cel. Luís Santos, Praça Josino Ferreira, Rua Cel. Francisco Santos, Tv. Benedito Reinaldo, Praça Justino Luz, retornando para Praça Justino Luz, encerrando na Catedral;

– Bênção do SS. Sacramento

– Arreamento da Bandeira