PICOS: Comerciante é agredido e leva coronhadas na cabeça durante assalto

Mais um caso de violência chocou a população de Picos. O comerciante Francisco Batista de Sousa Filho na tarde desta quinta-feira, 08, por volta de 12h30min, foi alvo de um assalto no bairro Aerolândia. Dois homens o renderam dentro de seu estabelecimento comercial, e ainda o agrediram na cabeça dando coronhadas com um revólver.

Segundo informações da vítima, os assaltantes levaram todo o dinheiro que estava no caixa. Os mesmos estavam de “cara limpa” e chegaram ao local a pé.

“Eles chegaram e me pediram uma carteira de cigarro, e quando eu fui entregar o cigarro, eu por dentro do comércio e eles por fora colocaram a mão na calça, tiraram a arma, me seguraram e anunciaram o assalto. Logo pediram para abrir o portão, abri o portão e saíram me levando para dentro do comércio, abriram a gaveta e pegaram o dinheiro que tinha. Aí só fez pegou a arma e tacou na minha testa”, relatou o comerciante.

Francisco Batista ainda revelou características físicas dos assaltantes, sendo um deles moreno e de estatura alta que portava a arma, e o segundo de pele clara e baixo.

O comerciante explicou que a esposa e os vizinhos o socorreram e levaram para o Hospital Regional Justino Luz para receber atendimento médico. Devido a profundidade do ferimento, a vítima acabou levando alguns pontos no local da lesão.

Francisco Batista de Sousa Filho ainda acrescentou que durante os 25 anos de comércio nunca havia passado por uma situação igual. O mesmo ainda se dirigiu a Delegacia Regional para prestar o Boletim de Ocorrência.