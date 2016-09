Picos concentra terceira maior população do Piauí; veja lista dos mais populosos

Dez cidades concentram 44% da população do Piauí, segundo o IBGE, que divulgou as estimativas populacionais para 2016 na semana passada. De acordo com o órgão, os dez maiores municípios possuem juntos 1.410.654 habitantes, enquanto que o Estado todo possui 3.212.180.

Teresina lidera, com 847 mil habitantes. Ela vem seguida por Parnaíba (150 mil), Picos (76.749), Piripiri, Floriano, Barras, Campo Maior, União, Altos e Esperantina (veja quadro). Segundo o IBGE, dos 224 municípios, 47 perderam população entre 2015 e 2016. Os prefeitos dos municípios têm prazo para contestar os dados.

Apesar da redução do número de habitantes, as 47 cidades não terão perda de recursos do Fundo de Participação do Município (FPM), porque a diminuição da população não foi suficiente para alterar o coeficiente usado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para autorizar o repasse do FPM. O FPM é repassado de acordo com o tamanho da população.

Entre os 224 municípios piauienses, 161 têm menos de 10 mil habitantes. Entre elas, a cidade de Miguel Leão, com 1.231 moradores, está entre as 19 cidades do Brasil com menos de 1.500 habitantes.

Grande Teresina

A Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, que inclui a capital, mais 14 municípios no entorno da capital possui 1,2 milhão de habitantes, segundo o IBGE. Além de municípios piauiense, a Ride inclui Timon.

Por: Robert Pedrosa – Jornal O DIA