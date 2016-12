Picos conquista pela primeira vez o Selo Unicef

Com a implementação de diversas políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes nos últimos três anos, o município de Picos conquistou, pela primeira vez, o Selo Unicef edição 2013-2016. O prêmio é um certificado de reconhecimento internacional, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Apenas Picos e mais 39 municípios do Piauí ganharam o Selo, que está na sua 16ª edição. A lista oficial foi divulgada na tarde desta quarta-feira (30). Os municípios inscritos deveriam pontuar em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social.

O prefeito Padre Walmir Lima lembrou que o município aderiu para participar do Selo em 2013 com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes do município. “Estamos divulgando uma conquista da população picoense de ter melhorado os índices e os atendimentos no que diz respeito as Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social em relação as crianças e adolescentes”, disse.

O gestor municipal informou ainda que Picos foi o município que mais realizou ações e atingiu todas as metas.

A articuladora do Selo Unicef em Picos, a assistente social, Maria Claudeia, atribui a conquista do Selo a todos os servidores das pastas da Saúde, Assistência Social e Educação, que trabalharam cada ação, conseguiram alterar os indicadores e melhorar os serviços e programas relacionados a rede de proteção de criança e adolescente do município. “A vitória do Selo Unicef se deve a essas muitas mãos, que trabalharam no âmbito do município”, pontuou.

O município já havia concorrido ao Selo em outras oportunidades, mas não obteve êxito.

A solenidade de entrega do Selo aos 40 municípios que conquistaram a certificação será realizada no próximo dia 19 de dezembro, em Teresina.