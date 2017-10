Picos ganhará Conservatório Artístico Musical Santa Cecília

A cidade de Picos ganhará em breve o Conservatório Artístico Musical Santa Cecília. Projeto de Música para a Comunidade idealizado pelo professor, Gabriel Galvão Albano.

A solenidade de inauguração acontece no sábado, 01 de agosto, às 19:30h, na Sede do Conservatório, na Rua Zuza Lino, 781, bairro Canto da Várzea, Picos – PI.

O projeto tem como objetivo incluir social e culturalmente crianças, adolescentes e idosos abrindo espaços para que os alunos possam se expressar e se comunicar através da musica, bem como promover experiências de apreciação e abordagem em seus vários contextos culturais e históricos. Traz em sua metodologia, um trabalho abrangente e apresenta ao estudante uma linguagem musical prática que engloba as normas musicais.

Serão ofertados cursos de Violão Básico, Órgão, Teclado, Piano, Flauta Doce, Bateria, Técnicas e Pratica de Coral e Dança de Salão, com aulas duas vezes por semana, tendo duração de uma hora, com professores qualificados.

A aprovação do aluno acontece no final do curso, mediante uma prova escrita e prática de todos os conteúdos estudados. O aluno também realizará um recital de apresentação. A atividade marcará o encerramento das atividades letivas e, proporcionará aos alunos a oportunidade de apresentar aos familiares e amigos o resultado do estudo de música, realizado durante o ano.

Ao final da apresentação, os mesmos receberão o certificado e a carteira de músico da OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), esse último por meio de prova.

ASCOM