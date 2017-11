Picos: Homem é atingindo com golpe de faca no peito

Um homem identificado como Jucie Camilo dos Anjos foi atingindo por um golpe de faca na noite do último sábado (11), por volta das 20h45, próximo ao prédio da Prefeitura de Picos. A vítima foi atingida na região acima do peito.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que Jucie e o autor do crime possuíam uma rixa. O nome do acusado também foi relatado aos policiais.

Jucie Camilo foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz. Ele foi submetido a uma cirurgia e seu estado de saúde é estável.

A polícia está em diligência no sentido de localizar o autor da tentativa de homicídio.