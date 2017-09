Picos: Homem é flagrado com maconha prensada após se envolver em acidente

A Polícia Militar de Picos flagrou, na tarde dessa terça-feira (12), um homem identificado como Maicon Barbosa da Silva, natural de São Raimundo Nonato, portando um tijolo de maconha prensada. O flagrante aconteceu no bairro Belo Norte após o suspeito se envolver em um acidente.

De acordo com a PM, a VTR do trânsito foi acionada através do COPOM para atender uma ocorrência de trânsito no Belo Norte. Ao chegar no local, uma equipe do SAMU já estava procedendo os primeiros socorros ao envolvido do acidente, quando um policial detectou que o mesmo se tratava de um infrator.

Além da droga, os policiais encontraram com Maicon um aparelho celular da marca Samsung, a quantia de R$ 210 e um chip da Claro. No momento do acidente, o suspeito conduzia uma motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, ano 2016, sem placa.

Maicon foi conduzido pelo SAMU e pelos policiais ao Hospital Regional e logo após liberação foi apresentado juntamente com os objetos apreendidos à Central de Flagrantes para serem realizados os procedimentos cabíveis.