Picos: Homem é morto a facadas na Rua Nova

A Polícia Militar de Picos registrou nessa sexta-feira (3), por volta das 20h, mais um assassinato na cidade. Dessa vez, o crime aconteceu na Rua Frei Ibiapina, mais conhecida como Rua Nova, no bairro São Vicente.

Segundo informações do Relações Públicas do 4º BPM, Capitão Elias de Sousa, a vítima, ainda não identificada, foi morta a facadas.

Elias informou ainda que a polícia já identificou o suspeito do crime e trata-se de um homem identificado apenas como “Toro”. “O mesmo, de posse de uma faca, lesionou a vítima que veio a óbito no local”, completou Elias.

Ainda de acordo com o Relações Públicas, a Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar na Rua Nova não conseguiu localizar o autor do crime, que já havia evadido do local. “O Coronel Viana, ao tomar conhecimento do crime, determinou ao Oficial de dia para fazer diligencias no sentido de localizar e prender o homicida. Segundo informações prestadas por populares, disseram que a vítima vivia por aquele trecho. Mas ninguém sabe quem são seus parentes”, informou o capitão Elias.

Quarto homicídio do ano em Picos

O assassinato da noite dessa sexta foi o quarto homicídio registrado em Picos neste ano. Antes, no último dia 20 de janeiro, o ex-presidiário José Fontes Caminha, mais conhecido como “Gadinho”, foi assassinado a tiros no bairro Bomba.

Já no último dia 15 de janeiro, dois assaltantes identificados como José Leonardo Silva dos Santos e “Buchecha”, foram mortos a tiros, após confronto com a polícia na Serra da Mirolândia.