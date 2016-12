Picos: Jovem é preso suspeito de agredir esposa e a sogra

Um jovem identificado como Martins de Sousa Moura, 19 anos, conhecido como Josué, foi preso nesta desta sexta-feira (23), suspeito de agredir a esposa e a sogra. A prisão aconteceu no bairro Morada do Sol, em Picos.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, Josué foi denunciado pelas vítimas, que estavam sofrendo violência doméstica e ameaças do jovem.

Viana informou ainda que a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do suspeito, que estava usando um revólver calibre 38 com seis munições intactas, no momento da prisão.

O suspeito foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.