Picos: Pedreiro morre após ser atingindo por ônibus da banda Mala 100 Alça

Um pedreiro identificado como Manoel Joaquim Ribeiro, de 45 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 10h35, após ser atingindo pelo ônibus da banda de forró Mala 100 Alça. O acidente aconteceu na Avenida Deputado Sá Urtiga, no bairro Bomba, em Picos.

Segundo informações de populares, a vítima seguia de Sorocaba, no estado de São Paulo, para Jaicós na companhia da esposa e da filha.

Ainda de acordo com populares, a família fez uma parada em Picos para averiguar preços de uma peça pro veículo, que apresentava problemas, e ao atravessar a pista Manoel acabou se desequilibrando e em seguida foi atingindo pelo ônibus. Manoel Joaquim teve morte imediata no local.

Manoel Joaquim vinha visitar parentes na comunidade Peixe, zona rural de Jaicós.

O ônibus vinha de Paranaíba, no Piauí, e seguia para Araripina, no Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal está no local para organizar o trânsito na via. O corpo do pedreiro ainda segue no local.