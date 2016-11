Picos Plaza Shopping é inaugurado

Com a presença de um número expressivo de pessoas oriundas de diversos bairros da cidade e de municípios vizinhos, o Picos Plaza Shopping foi inaugurado oficialmente nesta quarta-feira (9). Apresentações de artistas locais e nacionais marcaram a inauguração do centro comercial.

Após o corte simbólico da fita, o Padre Sebastião Francisco dos Santos fez a benção do local e dos lojistas.

O Picos Plaza Shopping conta com 140 lojas, duas praças de alimentação, duas praças de eventos, três salas de cinema, boliche e mais de 500 vagas de estacionamento.

O diretor comercial do Picos Plaza Shopping, Cláudio Pacheco, afirmou que Picos tem uma economia muito pujante, por isso o grupo investiu na cidade, apostando nos empreendedores locais. “Estamos entregando um centro de lojas de auto nível, equiparados as melhores lojas do país e estamos apostando na cidade”, disse.

Durante a inauguração, Cláudio Pacheco informou que em dezembro o cinema irá funcionar no shopping e poderá ter cinco salas. “Hoje estou anunciando aqui que terá mais duas salas de cinema. A gente já abriu esse espaço, o Paulo Riberio, que é o representante dos cinemas está aqui e fizemos essa negociação hoje, porque Picos merece”, frisou.

Inauguração para os lojistas

Antes da inauguração oficial, a direção do Picos Plaza Shopping entregou nessa terça-feira (8) as lojas aos empresários. O evento foi restrito apenas para os lojistas e convidados e contou com a presença de autoridades da cidade e do estado.

Durante a solenidade foram realizados shows em três locais do shopping e a cantora Marina Elali fechou a noite com a apresentação no palco principal.

A programação de inauguração continua hoje à noite com a apresentação da cantora e atriz Lucy Alves, a partir das 20h30, no palco principal.