Picos Plaza Shopping inaugura cinema para convidados e imprensa

Esperadas há anos, as tão sonhadas salas de cinema estão mais perto dos picoenses. A inauguração oficial será hoje, dia 12 de janeiro. Porém, uma das salas já foi aberta para convidados e imprensa na noite dessa quarta-feira (11).

Em solenidade rápida e simples, os convidados prestigiaram uma breve apresentação do Multicine e o corte simbólico da fita de inauguração. Em seguida, o público usufruiu das dependências do local e por fim assistiram o filme “Minha Mãe é Uma Peça 2”.

O Multicine no Picos Plaza Shopping conta com três salas de cinemas, sendo duas em modo 3D e com capacidade para 130 pessoas cada. A bilheteria será integrada, na qual a pessoa poderá comprar ingressos, pipocas e bebidas no mesmo caixa

O local dispõe também de um caixa de autoatendimento para compras de ingressos no cartão de crédito. Além do site para vendas online de ingressos (www.multicinecinemas.com.br)antecipadamente.

Segundo o gerente de marketing da Multicine, Helbert Macmillan, Picos está recebendo tudo de primeira ponta, tanto em filmes como em infraestrutura em cinema.

Helbert afirmou ainda que o Multicine apostou no potencial da região de Picos e através de conversas com a população picoense sentiu nas pessoas a expectativa de ter um cinema na cidade. “O cinema aqui irá gerar cultura, entretenimento, lazer e emprego e renda também para a população, então o cinema vem agregar bastante em vários aspectos”, pontuou.

Fotos: Genilson Rodrigues