Picos Plaza Shopping – O único com cinemas!

Diante de todos os estudos feitos pela equipe de implantação do Picos Plaza Shopping desde o planejamento na sua concepção , foi detectado que a população de Picos e das cidades circunvizinhas ansiavam por opções de entretenimento, dentre as quais Cinema foi a opção mais citada.

Foi pensando nisso que o Picos Plaza Shopping, mais uma vez chega inovando antes mesmo de abrir suas portas, e cumprindo um compromisso firmado em seu lançamento, quando anunciou que teria três salas de cinemas, acaba de assinar contrato com a rede de cinemas Multicine, agora os dias da cidade de Picos serão regados a arte, cultura e lazer com o Picos Plaza Shopping, o único verdadeiramente com cinemas.

O Multicine Cinemas , é uma das empresas de maior ascensão no mercado cinematográfico, hoje está presente em 3 estados dividido em 7 cidades, e já assinou contrato para inaugurar mais 20 salas até o final de 2015. A empresa busca sempre acompanhar as inovações tecnológicas do mercado cinematográfico, por isso, conta com o que há de mais moderno em equipamentos de projeção e sonorização, e possui complexos projetados para oferecer aos seus clientes total conforto, antes, durante e depois da exibição dos filmes.

As salas possuem sistemas de projeção totalmente automatizados, processadores de som digitais, caixas de som e telas de alta qualidade, poltronas com porta-copos, sinalização de piso, isolamento acústico e circuito fechado de TV com monitoramento, enfim tudo para que seus clientes possam desfrutar de toda a magia e emoção que estão envolvidas na exibição de um filme.

No Picos Plaza Shopping serão 3 salas, sendo 1 em 3D e todas com as mais novas tecnologias de áudio e vídeo e ainda, muito conforto para momentos emocionantes regados a sétima arte, portanto, os picoenses podem esperar os grandes artistas de Hollywood como Angelina Jolie, Brad Pit, Tom Cruise, Julia Roberts e muitos outros chegando em Picos para fazer história e emocionar, através das salas do Multicine Cinemas.

Tudo isso só foi possível porque a equipe do Picos Plaza Shopping tem know-hall e expertise com impantações de megamalls.

Aguarde as próximas e grandes novidades que só o Picos Plaza Shopping é capaz de trazer para você.

