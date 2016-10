Picos Plaza Shopping promove palestra para lojistas

O Picos Plaza Shopping promoveu nessa quinta-feira (13) uma palestra para os lojistas e empresários da cidade. Denominado de “Picos Meeting”, o evento faz parte de uma série de palestras que serão realizadas até a inauguração do shopping.

Palestrantes renomados do país irão ministrar palestras sobre shoppings, marketing e recursos humanos. Com o tema “Formando uma equipe de alto desempenho”, a Consultora de Empresas, Ana Cristina Barros, ministrou a primeira palestra para os lojistas.

De acordo com Ana Cristina, o primeiro passo do investidor é investir nas pessoas, uma vez que são elas que vão fazer esses sonhos acontecerem. “São as pessoas que estarão lá atendendo, sorrindo, dando o tom que você quer do seu atendimento e essas pessoas é que vão dar o diferencial que você precisa ter do seu negócio”, pontuou.

Para o empresário Rodrigo Xavier, a palestra foi de suma importância para os lojistas. “Vendo a situação atual do mercado o Picos Plaza Shopping promoveu essa palestra no intuito de alavancar os negócios dos lojistas que apostaram nessa ideia na cidade”, explicou.

Rodrigo, que é supervisor geral da Ótica e Joalheria Brilhante, informou que a localização da loja será no corredor central, de frente para saída dos cinemas e do lado da praça de alimentação. “Estamos reforçando muito o atendimento, na qualidade dos nossos produtos e estamos trazendo novas marcas de relógios, óculos e novos modelos de joias”, destacou.

Segundo a gerente comercial do Picos Plaza, Michele Marinho, os funcionários das lojas estão participando de capacitações e palestras fornecidas pelo shopping. “Estamos preparando realmente para que aqui todos estejam falando a mesma língua”, frisou.

Inauguração

Michele informou ainda que o Picos Plaza Shopping será inaugurado no dia 9 de novembro com a presença da cantora Solange Almeida, vocalista da banda Aviões do Forró. “No dia 8 de novembro teremos uma inauguração privada para os lojistas, que foi quem investiu e vestiu a camisa junto com a gente e dia 9 será para toda a sociedade de Picos e da macrorregião”, disse.

No final do evento os empresários receberam os convites da inauguração do Picos Plaza Shopping.