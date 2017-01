Picos: Polícia apreende adolescente suspeito de arrastão em ônibus

A Polícia Militar de Picos apreendeu nessa quinta-feira (19) um adolescente, de 17 anos, suspeito de fazer um arrastão em um ônibus de transporte coletivo da cidade, ocorrido na última terça-feira (17). O menor foi aprendido no bairro São José.

De acordo com o Aspirante a Oficial do 4º BPM, George Sanches, o menor foi apreendido em uma abordagem de rotina na escada da Rua Elizeu Martins, no bairro São José.

George informou ainda que após a abordagem o adolescente foi encaminhado à delegacia e lá foi reconhecido por uma das vítimas. “O menor foi reconhecido por uma das vítimas do roubo ao coletivo no Centro. Além dessa vítima, chegou outra que o acusou de tê-la roubado, munidos de uma arma de fogo, no bairro Aerolandia, nas proximidades da sua residência”, informou George.

A polícia está em diligência para localizar o comparsa do adolescente durante o arrastão no ônibus.