Picos: Polícia flagra homem tentando repassar cheque falso em agência bancária

A Polícia Militar de Picos prendeu na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 13h30, um homem identificado como André Luís Barros Ibanhes. Ele foi flagrado tentando descontar uma folha de cheque falsificada no valor de R$ 4 mil.

Segundo o Aspirante a Oficial, Vinicius, do 4º BPM, André Luís usou documentos falsos e se passava por um cliente da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Coronel Luiz Santos, no Centro de Picos. “No momento do crime o acusado se passava por Diogo Cristyan Abreu Silva”, disse Vinicius.

O Aspirante informou ainda que André foi preso em flagrante pelo crime de estelionato e em seguida encaminhado à Central de Flagrantes.