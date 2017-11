Picos: Polícia prende dupla que assaltou jovem na Rua Coelho Rodrigues

Horas depois das câmeras de segurança de uma loja flagrarem um assalto na Rua Coelho Rodrigues, Centro de Picos, a Polícia Militar efetuou a prisão da dupla responsável pelo crime. Os acusados foram presos na Rua Nova Descoberta nessa quarta-feira (8), por volta das 17h30.

Os criminosos foram identificados como Cleberson de Sousa Ribeiro, mais conhecido como “Cleber Fedorento” e Cícero Aderlan Mendes Rufino, mais conhecido como “Mudinho”.

De acordo com a PM, após ser informada do assalto uma guarnição saiu em diligência no sentido de capturar os suspeitos e conseguiu localizá-los. A polícia informou ainda que ao abordá-los na rua o Cleber ainda estava com a mesma roupa que cometeu o roubo.

A dupla foi levada à Central de Flagrantes onde a vítima também reconheceu os mesmos. Os dois foram autuados em flagrante.

Segundo a polícia, a dupla vinha realizando uma série de práticas criminosas contra a sociedade, onde causavam terror às vítimas e agiam com extrema violência.