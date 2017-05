Picos: Polícia prende dupla suspeita de assalto

A Polícia Militar de Picos prendeu nessa quinta-feira (11) dois homens suspeitos de realizar um assalto na cidade. A prisão aconteceu no bairro Malvinas, mais conhecido como Papelão.

Os dois suspeitos presos são: Geneilson da Silva Sousa, residente no povoado Ambrósio, zona rural de Geminiano e Natanael da Silva Sousa, residente no Parque de Exposição.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a dupla havia realizado um assalto na Rua Marcos Parente, próximo ao Picoense Clube. “Uma equipe da Força Tática realizava abordagens de rotina e suspeitou da atitude da dupla, que seguia em uma motocicleta modelo Honda CG 125, de cor preta, conduzida por Geneilson”, relatou.

Viana informou ainda que na abordagem a polícia encontrou um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, em poder do passageiro, Nataniel. “Enquanto realizava os procedimentos, os policiais receberam a informação de que uma pessoa tinha sido vítima de um roubo praticado por uma dupla com as mesmas características e haviam tomado um aparelho celular”, disse o comandante.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes para serem tomadas as providenciais cabíveis.