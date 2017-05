Picos: Polícia prende suspeito de furtar residências

A Polícia Militar de Picos prendeu na manhã de hoje (5) um homem identificado como Jocivan Amadeus Rufino, conhecido como Civan, suspeito de realizar vários furtos na cidade. A prisão ocorreu no povoado Morrinhos.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, Jocivan foi preso em flagrante com uma TV de 32 polegadas, furtada em uma residência no Morrinhos. “O mesmo havia acabado de arrombar também uma residência na BR 316, nas proximidades da Policlínica”, completou.

Viana informou ainda que há dias a polícia estava em diligência para capturar Jocivan. Na quarta-feira (3) o GPM de Geminiano prendeu o pai dele, Amadeus Rufino da Silva, enquanto realizava buscas em sua casa. Amadeus estava em posse de um revólver calibre 32.

Josivan foi autuado em flagrante por furto e levado para Central de Flagrantes.