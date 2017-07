Picos: Prefeito anuncia retirada da taxa da coleta de lixo

Em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta segunda-feira (3), o prefeito Padre Walmir Lima anunciou a retirada da taxa da coleta de lixo. Durante o anuncio, na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues, o gestor esteve acompanhado da secretária de Finanças do município, Antônia Maria e do vereador Rinaldinho.

Segundo o gestor, a decisão da retirada da taxa de lixo foi por conta da crise financeira e também por pedido das pessoas mais carentes. “Estamos na administração para atender a todos democraticamente, mas priorizando os mais simples e carentes e a cada dia a crise econômica vem aumentando. Portanto, mediante a situação atual, achamos por bem retirar a taxa”, disse.

O prefeito informou também que quem já efetuou o pagamento da taxa de lixo terá o dinheiro ressarcido.

De acordo com a secretária de Finanças, Antônia Maria, um novo boleto será emitido para distribuir aos contribuintes com prazos de pagamentos prorrogados. “O contribuinte que recebeu o boleto em sua casa ou em seu comércio que desconsidere esse boleto, porque vamos estar emitido um novo boleto com prazos prorrogados”, explicou.

O contribuinte tinha até o dia 31 de julho para pagar a primeira parcela à vista com 10% de desconto, agora só precisa quitar o pagamento no dia 31 de agosto.