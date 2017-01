Picos: Princípio de incêndio atinge antigo prédio da Delegacia Regional

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) no antigo prédio da Delegacia Regional de Picos, localizado na Avenida Severo Eulálio. O fogo atingiu uma switch de internet, que estava localizada em um das salas do prédio. Ninguém saiu ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente controlou a situação, não deixando o fogo se alastrar para outras salas do prédio.

Segundo o soldado Alderi, um curto circuito pode ter provocado o incêndio. “Como o prédio é antigo, acredito que as instalações elétricas devem ser antigas também e provavelmente pode ter sido um curto circuito”, informou.

Por conta das instalações elétricas antigas, Aderi alertou que pode acontecer outros incêndios no prédio.

A Polícia Civil de Picos já foi transferida para um novo local, mas por conta de muitos veículos que ainda estão apreendidos no pátio alguns agentes precisam permanecer no antigo prédio observando os carros e as motocicletas para evitar furtos. “Estamos providenciando a retirada desses veículos daqui [antigo prédio], mas ainda estamos buscando outro local para colocar esses veículos”, disse o delegado regional, Divanilson Sena.