Picos recebe 2° Festival de Poetas Repentistas

Os amantes do repente, da viola e da poesia podem marcar mais um evento marcante em suas agendas. Dia 25 de maio, às 20h, no Centro Esportivo e Cultural Santa Rita, vai acontecer o II Festival de Poetas Repentistas. A noite será tranquila e os versos virão para superlotar o espaço!

Nomes consagrados no mundo da cantoria vão desfilar no palco da Quadra do Colégio Santa Rita, numa noite de pura poesia e de puro encantamento. Estarão presentes nessa noite, os poetas Rogério Meneses, João Lourenço, Raimundo Caetano, Vitorino Bezerra, Barrazul, Adalberto Carvalho, Zé Thiago, Antonio Veloso, Antonio Ricardo, Antonio Neto, Netinho Macedo, Genivaldo Sousa, Zé da Luz, Chico da Luz, Daniel Olímpio, Edivaldo Zuzu, Silvio Granjeiro, Francinaldo Oliveira, Luciano Leonel e Hipólito Moura.

A apresentação do II Festival ficará sob a responsabilidade de Iponax Vilanova, que vem a ser filho do renomado poeta Ivanildo Vilanova. O declamador será o poeta Raudênio Lima e a coordenação também sob a responsabilidade do Poeta Repentista Hipólito Moura. Contato: (081)96129252.

Marque essa data em sua agenda, porque vai valer a pena conferir!

Os interessados poderão adquirir seus ingressos no MEK, FARMÁCIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LANCHONETE COISA NOSSA e/ou através dos telefones: 99846205, 99726575, 94051274, 99734294, 99745211 e 99130309.