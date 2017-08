Picos recebe Dia de Cooperar nesse domingo

Neste domingo, 06, a cidade de Picos receberá uma manhã de ações para a comunidade com a realização do Dia de Cooperar, o Dia C. O evento acontece no Premem, das 8h da manhã ao meio dia com diversas ações gratuitas de educação, lazer, saúde e cidadania.

O Dia de Cooperar é promovido pelo sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Sescoop/PI (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí) e acontece em diversas cidades com ações de saúde, estética, lazer e cidadania.

O grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades em que as cooperativas estão inseridas. Para isto, o programa busca abraçar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), no intuito de alcançar as 169 metas e assim, tornar o mundo um lugar mais justo e menos desigual, até 2030.

Em Picos, o evento conta com diversas ações envolvendo várias cooperativas. De acordo com a programação, a abertura será às 8h com uma apresentação de dança da Cia Adimó. Em seguida, acontecem palestras sobre saúde bucal e prevenção de doenças crônicas. Às 9h começam as apresentações musicais com as bandas Pajeú e Fafá Santana, bem como apresentações de teatro e atrações para a criançada, que terá a companhia do palhaço Bino Carambolo. Além disso, durante toda a manhã serão oferecidos serviços de corte de cabelo e emissão de documentos.