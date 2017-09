Picos recebe mutirão de exames práticos do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), por meio da Diretoria de Habilitação, realiza, nesta semana, nas cidades de São Raimundo Nonato e Floriano, testes de direção veicular para obtenção da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na cidade de São Raimundo Nonato, os exames serão aplicados de 12 a 15 de setembro, com capacidade diária de 50 testes duas rodas, categoria A, e 50 provas quatro rodas, categoria B, C, D e E.

Já na cidade de Floriano, a banca realiza, nos dias 14 e 15 de setembro, com capacidade diária de 150 exames duas rodas, categoria A, e 250 testes quatro rodas, categoria B, C, D e E.

A banca de avaliação de testes práticos do Detran, ainda em setembro, estará nas cidades de Piripiri, Picos, Campo Maior e Paulistana. “Nosso intuito é descentralizar os serviços da capital, proporcionando agilidade e acessibilidade aos candidatos que residem no interior do estado a retirada da primeira habilitação”, informa Sandro Alves, diretor de Habitação do órgão.

As bancas são compostas por 42 examinadores e 5 secretárias, designados conforme legislação, pelo diretor-geral do Detran, Arão Lobão, além de possuírem curso específico para o exercício da função.