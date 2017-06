Picos receberá um mega evento no dia 15 de Julho

O Dia Mundial do Rock será comemorado em grande estilo no dia 15 de Julho, no Empório Beer, a partir das 21h. A atração musical fica por conta de Cirillo Vaz, Beto Sousa e Os Karas. As camisetas do evento estão sendo vendidas da Moral Picos e Pepeu Lanches.

Os organizadores, Genilson Rodrigues, Gean Carvalho, Cirillo Vaz e Beto Sousa observam que essa iniciativa nasceu de uma conversa no Pepeu Lanches. “Percebemos que Picos não tinha uma festa de Rock de verdade e resolvemos fazer”, comenta Genilson.

O Dia Mundial do Rock é comemorado oficialmente no dia 13 de julho, no Brasil. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985.