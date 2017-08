Picos registra quatro casos de violência doméstica em dois dias

A Polícia Militar do Piauí registrou quatro casos de violência doméstica nesse final de semana na cidade de Picos. Três homens, Jodiel de Freitas Sousa, Joselante Alves dos Santos e Ivan Lustosa dos Santos, foram presos e autuados por agressão. As informações foram repassadas pelo tenente Joel Moura, do 4º Batalhão da PM.

O primeiro caso ocorreu na madrugada do sábado (19), quando Jodiel de Freitas Sousa invadiu a residência da ex-esposa e a ameaçou de morte, chegando a agredir o ex-sogro. A mulher conseguiu ligar para a Polícia Militar, que se deslocou até a casa e prendeu o acusado.

O segundo registro se deu no final da tarde do mesmo dia, no bairro Morada Nova. Joselante Alves dos Santos agrediu fisicamente a esposa e a enteada, que acionou a polícia. Contra o acusado há um mandado de prisão expedido pela Justiça do Piauí, pelo crime de roubo.

Ainda no sábado, no período da noite, aconteceu o terceiro caso no bairro Lagoa Comprida. Lucivan do Nascimento Gomes agrediu a esposa e conseguiu fugir antes de a polícia chegar. Os policiais orientaram a vítima a registrar Boletim de Ocorrência contra o acusado.

Por fim, na noite do domingo (20), Ivan Lustosa dos Santos foi preso após cometer agressão contra a esposa. Ele foi denunciado pela enteada, que acionou a Polícia Militar. Os três acusados foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde se tomaram as devidas providências.

GP1