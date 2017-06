Picos: Reunião discute elaboração do novo Código de Postura do Município

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (27), na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues, alguns secretários e servidores da administração municipal discutiram a elaboração do novo Código de Postura do Município de Picos. A atualização do Código terá participação da população picoense.

Durante o encontro foi acordado que cada secretário ficará com uma cópia da proposta do Código e terá um prazo de trinta dias para analisar e acrescentar sugestões no documento, como também retirar alguma informação que não seja pertinente.

O secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, informou que o Código de Postura será construído em etapas. “No início de agosto vai acontecer as oficinas de trabalho com a participação dos secretários para deixar a lei pronta, e após a Procuradoria Geral do Município dar seu parecer e fazer suas correções na parte jurídica, o prefeito Padre Walmir irá enviar o projeto à Câmara Municipal”, disse Iata.

Iata frisou também que a população irá contribuir na elaboração do Código. “Vamos dar publicidade para que a população também possa dar a sua opinião nesse processo de construção do novo Código de Postura”, pontuou.

O Código de Postura do Município de Picos foi elaborado em 1987 e necessita de uma atualização.