Picos sedia 5º Congresso de Cabeleireiros

[ad#336×280]A Distribuidora Mirelly Cosméticos realiza na cidade de Picos, o 5º Congresso de Cabeleireiros. O evento irá acontecer nesta segunda-feira (19), a partir das 8h da manhã no Espaço de Eventos do Restaurante O Gaudêncio, seguindo até às 17h30.

A 5º edição do congresso terá a participação do cabeleireiro Anderson Franquis, da cidade de São Paulo, que foi destaque pelo terceiro ano consecutivo na Hair Brasil, que é a maior feira de cosméticos da América Latina.

Outro cabeleireiro convidado para o congresso é o Ricardo Malheiros, de Recife, do estado de Pernambuco. Lá ele é proprietário de um salão de beleza na Praia de Boa Viagem.

Segundo o organizador do evento, Matuzalém Dias, o evento irá oferecer toda comodidade para o cabeleireiro participar do congresso sem preocupação, com diversão e sair com uma bagagem cheia de aprendizagem.

Matuzalém informou ainda que o evento será realizado em dois módulos. Na parte da manhã será realizado designer de corte e a tarde com o Anderson Franks, serão apresentados os penteados, maquiagem e dicas que serão dadas para os presentes.

Para a organização, a presença dos dois cabeleireiros é de grande importância para os profissionais picoenses, uma vez que eles irão ganhar mais conhecimento sobre a área.