Picos sedia I Conferência Macrorregional de Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde

A cidade de Picos sediou nessa quinta-feira (4) a I Conferência Macrorregional de Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde. O evento foi realizado no auditório da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A conferência contou com a participação de conselheiros municipais, secretários municipais de saúde, técnicos, trabalhadores e gestores de serviços de saúde e a sociedade civil. A secretária de Saúde de Picos, Socorro Carvalho, também participou do evento.

Após a abertura oficial, foi realizada uma palestra magna com a palestrante Maria Dulce Silva, que abordou o tema “Saúde das Mulheres: desafios para integralidade com equidade na Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à saúde das mulheres”.

De acordo com a coordenadora regional de Saúde de Picos, Katharini Teixeira Rocha, o objetivo da conferência foi fortalecer o controle social e melhorar a saúde pública do estado. “Essas propostas que foram elaboradas no evento vão ser levadas para um plano estadual e irão ser colocadas em ação para que todos tenham uma melhoria na saúde pública”, pontuou.

Katharini informou ainda que 70 municípios participaram da conferência.

No final do evento foram eleitos os delegados para a Conferência Estadual, que acontece de 19 a 22 de junho, em Teresina, ocasião em que serão escolhidos os delegados que participarão da Nacional, que acontecerá em agosto.