Picos sedia eleição para presidência da União dos Vereadores do Estado do Piauí

A cidade de Picos está sediando durante todo o dia de hoje (4) a eleição para à presidência da União dos Vereadores do Estado do Piauí (AVEP). A votação, que iniciou às 8h e segue até às 17h, está sendo realizada na Câmara Municipal. A eleição acontece também em outras regiões do estado.

A eleição contém apenas uma chapa, que é encabeçada pelo vereador Ronnivom de Sousa Lima (PSD) da cidade de Assunção do Piauí. O parlamentar concorre à reeleição.

Denominada de “Para a AVEP Seguir Mudando”, a chapa é composta ainda pelo vereador Maurício Bezerra Silva (vice-presidente – Floriano); o Genésio de Carvalho Silva (1º Secretário – Alvorada do Gurguéia); da vereadora Katiuscia de Oliveira Ribeiro Moraes (2º Secretário – São Raimundo Nonato); José Luiz Pereira Lima (1º Tesoureiro – José de Freitas) e do vereador Nilson Alves Feitosa (2º Tesoureiro – Castelo do Piauí).

Em Picos, a votação é somente para os vereadores das Câmaras Municipais de 6 cidades da macrorregião filiadas a AVEP, que são: Campinas do Piauí; Dom Expedito Lopes; Geminiano, Ipiranga do Piauí; Itainópolis e Pio IX.

AVEP

Segundo a auxiliar administrativa da AVEP, Vanessa Gonçalves, o papel da entidade é defender os interesses dos vereadores do estado e tem 79 Câmaras Municipais filiadas. “A gente dispõe de serviços na área jurídica e contábil para os vereadores e as câmaras e também temos parcerias com escolas, faculdades e companhias de táxi em prol do beneficio do vereador”, pontou.

Mesmo sediando o espaço para a eleição, a Câmara Municipal de Picos não é filiada a AVEP.