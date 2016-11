Picos sedia encontro de prefeitos eleitos e reeleitos da macrorregião

A cidade de Picos sediou nesta sexta-feira (25) um encontro com prefeitos eleitos e reeleitos da macrorregião. O evento foi realizado no auditório do Entre Rios Hotel e durante toda manhã foram realizadas palestras sobre transição, desafios administrativos e prestação de contas.

O encontro foi idealizado pela empresa Innova, em parceria com o prefeito reeleito de Picos, Padre Walmir Lima, o prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Sousa, o Chico Borges e do prefeito reeleito de São Luís do Piauí, Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa.

O principal objetivo do evento foi promover diálogo e intercâmbio de ideias pensando nas próximas gestões municipais.

O prefeito Padre Walmir Lima destacou a importância do encontro e agradeceu a presença dos colegas prefeitos. “A gente sentiu a curiosidade dos prefeitos em perguntar, na atenção e na colocação que foram feitas. Estamos satisfeitos com a realização do encontro, principalmente pela presença expressiva dos colegas”, disse.

O gestor reiterou ainda que outros eventos dessa natureza serão realizados pela frente.