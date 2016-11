Picos sedia festival de Sushi; pratos serão preparados por sushiman dos famosos

Para os amantes da gastronomia japonesa, a cidade de Picos será palco nos dias 09 e 10 de novembro de um festival de Sushi. O evento será realizado a partir das 19h00, no Posto Facilite, localizado no bairro Canto da Várzea, e contará com um sushiman vindo diretamente de São Paulo, o Jorge, preferido da atriz global Tatá Werneck e de vários outros famosos.

O objetivo da organização do evento é oferecer à população da região de Picos o que há de melhor na preparação de Sushis, unindo uma alimentação saudável à ingredientes de qualidade com preços acessíveis.

“Os amantes do Sushi vão encontrar uma variedade enorme do prato, com qualidade a nível nacional, pois o sushiman Jorge tem experiência há mais de 10 anos no mercado, servindo artistas e cantores globais. A nossa ideia é que as pessoas possam saborear o verdadeiro Sushi. Gostaria de convidar todas as pessoas que gostam da culinária japonesa para degustar o melhor sushi que Picos já viu, com boa música em um local agradável”, disse Marcone Dias, organizador do Festival.

No Festival terá música ao vivo com Sherley Lima , além de um espaço de diversão gratuito reservado para as crianças se divertirem com segurança.