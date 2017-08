Picos sedia treinamento do TCE-PI para gestores e servidores púbicos

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) promoveu na manhã desta sexta-feira (25) o I Treinamento do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) com gestores e servidores públicos da região de Picos. O evento foi realizado na Câmara Municipal.

O objetivo do treinamento foi reunir prefeitos e outros gestores públicos de Picos e municípios vizinhos para explicar a finalidade e a importância do IEGM, que passa ser obrigatório para os municípios a partir deste ano.

De acordo com o presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, o Tribunal de Contas sempre teve a preocupação de fiscalizar e julgar contas. No entanto, a capacitação dos gestores e servidores públicos tem sido o foco do TCE nos últimos anos. “A parti daí fazemos as fiscalizações, e se necessário o gestor não cumprir aquilo que determina a lei, julgar e punir. Mas a nossa ótica inicial é fazer com que o gestor tenha condições de desenvolver e desempenhar bem o seu papel”, pontuou.

O diretor da EGC, conselheiro-substituto Delano Câmara, informou que o treinamento é direcionado para os servidores púbicos, vereadores e gestores dos municípios da região de Picos. Segundo ele, o índice permitirá também que a população saiba se o município estará gastando corretamente ou não o dinheiro. “O índice vai permitir avaliar aonde e como estão sendo gastos, bem ou mal gastos os recursos públicos”, explicou.

O procurador geral do Município, Maycon Luz, representou o prefeito Padre Walmir Lima no evento e declarou que o treinamento é muito importante para os servidores e gestores. De acordo com o procurador, a gestão municipal de Picos participou da formação para poder se qualificar ao IEGM. “A nossa administração participou para estar colocando os dados necessários para que a transparência ocorra de forma plena para que todos cidadãos possam a ter acesso aos dados do município”, frisou.

O prefeito de Dom Expedito Lopes, Valmir Barbosa, avaliou positivamente a ação do TCE e afirmou que uma equipe da Prefeitura participou do treinamento para obter mais informações sobre os gastos públicos. “A gestão pública é um desafio enorme e temos que nos qualificar para sabermos usar corretamente esses gastos e a transparência ocorra de forma plena para a população de Dom Expedito Lopes”, destacou.

IEGM

O IEGM consta de um conjunto de informações fornecidas pelos municípios sobre políticas públicas implementadas nas áreas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Esses dados foram disponibilizados em questionário respondido pelos municípios entre abril e junho.